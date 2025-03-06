Advertisement

عربي-دولي

قتلى وجرحى في سوريا... إليكم ما تشهده مدينة الصنمين في ريف درعا

Lebanon 24
06-03-2025 | 06:11
A-
A+
Doc-P-1329848-638768635436750050.jpg
Doc-P-1329848-638768635436750050.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تجددت الاشتباكات العنيفة في مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، بين قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية المؤقتة، ومجموعات مسلحة تابعة لمحسن الهيمد.
وذكرت وسائل إعلام سورية، بأن "عدد قتلى الاشتباكات المستمرة في الصنمين ارتفع إلى 13، بينهم 8 عناصر من قوى الأمن الداخلي، و4 من المسلحين المحليين، بالإضافة إلى مقتل مدني، في حين أصيب عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال".
Advertisement
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر الأمني في درعا، حيث تشهد المحافظة منذ فترة اشتباكات متكررة بين قوات الأمن والمجموعات المسلحة المحلية، وسط تصاعد المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني. (سبوتنيك)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:04 | 2025-03-06
10:00 | 2025-03-06
09:55 | 2025-03-06
09:33 | 2025-03-06
09:24 | 2025-03-06
09:22 | 2025-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24