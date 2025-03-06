قتلى وجرحى في سوريا... إليكم ما تشهده مدينة الصنمين في ريف درعا

تجددت الاشتباكات العنيفة في مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، بين قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية المؤقتة، ومجموعات مسلحة تابعة لمحسن الهيمد.

وذكرت وسائل إعلام سورية، بأن "عدد قتلى الاشتباكات المستمرة في الصنمين ارتفع إلى 13، بينهم 8 عناصر من قوى الأمن الداخلي، و4 من المسلحين المحليين، بالإضافة إلى مقتل مدني، في حين أصيب عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال".

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وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر الأمني في درعا، حيث تشهد المحافظة منذ فترة اشتباكات متكررة بين قوات الأمن والمجموعات المسلحة المحلية، وسط تصاعد المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني. (سبوتنيك)