خبير يُفجّر مفاجأة... هل يُمكن نزع سلاح "حماس"؟

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وأجاب اللواء أسامة محمود كبير، الخبير بكلية القادة والأركان المصرية وقال إن القيادي بالحركة سامي أبو زهري رد حول هذا الأمر وأوضح أن الحركة تتمسك بسلاحها وهذا خط أحمر بالنسبة لها، وهو ما اعتبرته إسرائيل ذريعة لوقف استكمال مسار هدنة وقف إطلاق النار، مشيراً إلى خطط عسكرية جديدة بحقيبة الجيش الإسرائيلي جاهزة للتنفيذ وبالأخص في إطار وجود رئيس جديد لهيئة أركان الجيش وهو آيال زامير الذي سيتسلم مقاليد منصبه رسميا من سابقه هرتزاي ها آليفي، اعتبارا من اليوم الخميس. ذكر موقع "العربية" أن الأوساط السياسية والعربية والدولية لا زالت تترقب نتائج القمة العربية التي انعقدت في القاهرة أول أمس، والتي تضمنت مخرجاتها 23 قرارا تصب كلها في صالح القضية الفلسطينية، بينما يبقى سؤال يدور في أذهان المتابعين للموقف وماذا بشأن نزع سلاح حماس، باعتباره نقطة رئيسية؟وأجاب اللواء أسامة محمود كبير، الخبير بكلية القادة والأركان المصرية وقال إن القيادي بالحركة سامي أبو زهري رد حول هذا الأمر وأوضح أن الحركة تتمسك بسلاحها وهذا خط أحمر بالنسبة لها، وهو ما اعتبرته إسرائيل ذريعة لوقف استكمال مسار هدنة وقف إطلاق النار، مشيراً إلى خطط عسكرية جديدة بحقيبة الجيش الإسرائيلي جاهزة للتنفيذ وبالأخص في إطار وجود رئيس جديد لهيئة أركان الجيش وهو آيال زامير الذي سيتسلم مقاليد منصبه رسميا من سابقه هرتزاي ها آليفي، اعتبارا من اليوم الخميس.

وأضاف الخبير المصري أن المعلومات المتوافرة حول رئيس الأركان الجديد تفيد بأنه شخصية ذات ميول عنيفة وهجومية ولديه شهية مفتوحة لممارسة فنيات وظيفته القتالية بعيدا عن أي سياسات تسوية أو مفاوضات هدنة أو وساطات دولية تعمل على استمرار الحفاظ على نزع فتيل الأزمة والحفاظ على ما وصلت إليه الأوضاع من حالة استقرار حالية حذرة ومتوترة.



ووفقا لتقدير الخبير المصري، فإن الحديث عن نزع سلاح حماس هو أمر مشار إليه ضمنيا في قرارات القمة، فالبند رقم 10 من القرارات الذي يؤيد دعم وتعزيز دور لجنة الإسناد المجتمعي وهي اللجنة التكنوقراطية التي من المفترض قيامها بإدارة شؤون القطاع في اليوم التالي للحرب والمؤلفة من شخصيات اعتبارية فنية ومتخصصة بمجالات الإدارة بمختلف أنواعها.



وذكر أن هذه اللجنة وافقت عليها أيضا حماس منذ 4 أشهر من خلال مباحثات مكثفة أديرت بالقاهرة تحت إشراف الجهات المعنية وبحضور ممثلين عن حماس والسلطة الفلسطينية، مضيفا أن لجنة الإسناد سيكون من ضمنها المختصون بالأمن بالقطاع ومعهم عناصرهم ووسائلهم ومعداتهم اللازمة لتسيير مهامهم ووظائفهم.



وأكد الخبير المصري أن هذه اللجنة ستتبع السلطة الفلسطينية بكامل الهيكل الوظيفي والتخصصي لها ومن هنا فإن حماس وبعد موافقتها على هذه اللجنة فإنها تدرك تماما أن موضوع ترك سلاحها هو مسألة وقت لا أكثر، مضيفا أن الأمر يعتمد فقط على آليات التنفيذ والحد الزمني لتفعيل إجراءات اللجنة شيئا فشيئا.

في النهاية حسب ما يؤكد الخبير المصري فإن ترك حماس لسلاحها أمر سيحدث بكل الأحوال بمجرد تولي جهة أمنية فلسطينية خالصة ذات كفاءة فنية وقدرات عالية زمام الأمن والنظام في داخل القطاع، مشيرا إلى أنها فقط مسألة وقت لمنع نشوب الصراع مرة أخرى وتوحيد الصف الفلسطيني.