التضخم في تونس يهبط إلى 5.7 بالمئة

تراجعت نسبة التضخم في تونس في شهر شباط الماضي إلى 5.7 بالمئة بعد أن كانت في حدود 6 بالمئة في شهر كانون الثاني الماضي.



وأرجع المعهد الوطني للإحصاء في تونس هذا التراجع إلى تباطؤ نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية ومجموعة الملابس والأحذية ومجموعة خدمات الصحة. (سكاي نيوز)