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إقتصاد

التضخم في تونس يهبط إلى 5.7 بالمئة

Lebanon 24
06-03-2025 | 06:32
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تراجعت نسبة التضخم في تونس في شهر شباط الماضي إلى 5.7 بالمئة بعد أن كانت في حدود 6 بالمئة في شهر كانون الثاني الماضي.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء في تونس هذا التراجع إلى تباطؤ نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية ومجموعة الملابس والأحذية ومجموعة خدمات الصحة. (سكاي نيوز)
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