أموال وصلت إلى سوريا... هذا مصدرها

نقلت "رويترز" عن مسؤول بالحكومة السورية أن دمشق تسلمت أمس الأربعاء شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا.

Advertisement

وأوضح المسؤول أن هناك شحنات إضافية من المتوقع وصولها في المستقبل، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأن حجم أو قيمة الأوراق النقدية التي تم استلامها.من جهته ذكر مصدر مطلع أن الأموال وصلت عبر طائرة إلى مطار دمشق يوم الأربعاء وتم نقلها في قافلة من عدة شاحنات إلى البنك المركزي السوري.ووفقا لمصادر فإن هذه المبالغ تأتي ضمن عقد سابق بين وقع بين سوريا وروسيا في عهد الأسد، وكان يفترض وصولها قبل نهاية العام الماضي.وتعد هذه الشحنة الثانية التي تتسلمها دمشق من أموال مطبوعة في روسيا منذ سقوط نظام الأسد، وكان المركزي السوري قد أعلن في منتصف شباط الماضي وصول شحنة من أوراق مالية سورية طبعت في روسيا عبر مطار دمشق الدولي، دون أن يكشف عن قيمتها. (روسيا اليوم)