هزة ضربت مصر.. هذه قوتها

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الخميس، عن وقوع زلزال بقوة 4.1 على مقياس ريختر في خليج العقبة شرقي البلاد.ووقع مركز الزلزال على بعد 131 كيلومترا شمالي مدينة شرم الشيخ، في محافظة جنوب سيناء.وأضاف المعهد أن المواطنين شعروا بالهزة الأرضية، بينما لم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع أى ضحايا أو خسائر في الممتلكات.