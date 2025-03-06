Advertisement

إقتصاد

في تركيا... إرتفاع الليرة أمام الدولار

Lebanon 24
06-03-2025 | 08:19
A-
A+
Doc-P-1329901-638768714102260104.jpg
Doc-P-1329901-638768714102260104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت الليرة التركية أمام نظيرتها الأميركية، في تعاملات اليوم الخميس، وجاء ذلك عقب قرار البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة.

وارتفع سعر صرف العملة التركية بعد إعلان القرار إلى 36.4258 ليرة للدولار، وللمقارنة أغلقت العملة التركية تداولاتها السابقة عند 36.4348 ليرة للدولار، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
Advertisement

وجاء ارتفاع العملة التركية بعد أن خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 42.5% من 45%. (روسيا اليوم)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:04 | 2025-03-06
10:00 | 2025-03-06
09:55 | 2025-03-06
09:33 | 2025-03-06
09:24 | 2025-03-06
09:22 | 2025-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24