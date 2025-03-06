في تركيا... إرتفاع الليرة أمام الدولار

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ارتفعت الليرة التركية أمام نظيرتها الأميركية، في تعاملات اليوم الخميس، وجاء ذلك عقب قرار البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة.وارتفع سعر صرف العملة التركية بعد إعلان القرار إلى 36.4258 ليرة للدولار، وللمقارنة أغلقت العملة التركية تداولاتها السابقة عند 36.4348 ليرة للدولار، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".وجاء ارتفاع العملة التركية بعد أن خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 42.5% من 45%. (روسيا اليوم)