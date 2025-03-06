توقيف 60 شخصا في الصنمين في ريف درعا

أكدت إدارة الأمن العام في درعا جنوب سوريا، حصول اشتباكات أول أمس الثلاثاء بين مجموعات مسلحة في مدينة الصنمين شمال درعا، أسفرت عن عدة إصابات وقتلى في صفوفها، إضافةً إلى وقوع إصابات بين المدنيين.



وأضافت أن "العملية ضد الفلول الخارجة عن القانون" والتابعة لتنظيم داعش في مدينة الصنمين أدت "لتحييد عدد من أفرادها وتوقيف 60 شخصاً".

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