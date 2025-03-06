إصابة تلاميذ بمرض داخل مدرسة

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم في مصر أن عدد حالات الجدري المائي في مدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات بالعمرانية بلغ 6 حالات.





وأشار إلى أن هذه الحالات تتلقى العلاج في المنزل.

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وقال المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": "الدراسة منتظمة حاليا في المدرسة التي تضم نحو 3 آلاف طالب". (روسيا اليوم)