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عربي-دولي

إصابة تلاميذ بمرض داخل مدرسة

Lebanon 24
06-03-2025 | 08:52
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أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم في مصر أن عدد حالات الجدري المائي في مدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات بالعمرانية بلغ 6 حالات.


وأشار إلى أن هذه الحالات تتلقى العلاج في المنزل.
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وقال المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": "الدراسة منتظمة حاليا في المدرسة التي تضم نحو 3 آلاف طالب". (روسيا اليوم)
 
 
 

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