مصدر يوضح حقيقة ما جرى اليوم في السويداء

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قال مصدر إن نحو 200 شخص ينتمون إلى فصائل مختلفة في محافظة السويداء جنوب سوريا، تجمعوا اليوم في ساحة الكرامة، وأطلقوا هتافات مناهضة للإدارة السورية الجديدة.وأضاف المصدر لموقع "روسيا اليوم" أن المتظاهرين رفعوا صورا للزعيم الدرزي الشيخ حكمت الهجري، خلال التظاهرة، مؤكدا أن قرابة 50 شخصا منهم توجهوا لاحقا إلى مبنى محافظ السويداء لمطالبة موفد الحكومة السورية مصطفى بكور بمغادرة المبنى.وأشار المصدر إلى أن مصطفى بكور كان في إجازة. (روسيا اليوم)