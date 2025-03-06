هل تذكرونها؟ فنانة تعيد إحياء ذكرى شيرين أبو عاقلة.. مشهد مؤثر شاهدوه!

يستمر مسلسل "أثينا" في تصدر محركات البحث على الإنترنت، حيث يقدم تجربة درامية جديدة من بطولة الفنانة ريهام حجاج التي تجسد دور صحفية تواجه تحديات ومخاطر عدة في سعيها وراء الحقيقة.



وقد أثار المسلسل اهتمام المتابعين، خصوصًا بعد الربط بين شخصية ريهام وحكاية الصحفية الفلسطينية الراحلة.

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في المسلسل، تؤدي ريهام حجاج دور صحفية تتابع الأحداث الميدانية رغم المخاطر التي تهدد حياتها. وقد جذب الإعلان الترويجي انتباه الجمهور، حيث ظهرت ريهام مرتدية سترة واقية من الرصاص تحمل كلمة "Press" باللون الأزرق، في مشهد أعاد إلى الأذهان اللحظات الأخيرة للصحفية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت أثناء تغطيتها للأحداث. في المسلسل، تؤدي ريهام حجاج دور صحفية تتابع الأحداث الميدانية رغم المخاطر التي تهدد حياتها. وقد جذب الإعلان الترويجي انتباه الجمهور، حيث ظهرت ريهام مرتدية سترة واقية من الرصاص تحمل كلمة "Press" باللون الأزرق، في مشهد أعاد إلى الأذهان اللحظات الأخيرة للصحفية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت أثناء تغطيتها للأحداث.

تدور أحداث المسلسل حول مراسلة صحفية تضطر للتقاعد مؤقتًا بسبب أزمة شخصية في حياتها، إلا أن وفاة شقيقتها في حادث غامض مرتبط بعالم "الدارك ويب" تدفعها للعودة للعمل الصحفي من أجل كشف الحقيقة. وخلال رحلتها لاكتشاف أسرار هذا العالم المظلم، تواجه أخطارًا تهدد حياتها. (ارم نيوز)