تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتّحدة

Advertisement

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي ما يدل على أن سوق العمل كانت مستقرة في تشرين الثاني الماضي.وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية انخفضت بمقدار 21 ألف طلب إلى مستوى معدل موسميا بلغ 221 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الأول من آذار الجاري.وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انخفاضا بواقع 235 ألف طلب في أحدث أسبوع. (روسيا اليوم)