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إقتصاد

تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتّحدة

Lebanon 24
06-03-2025 | 16:55
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انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي ما يدل على أن سوق العمل كانت مستقرة في تشرين الثاني الماضي.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية انخفضت بمقدار 21 ألف طلب إلى مستوى معدل موسميا بلغ 221 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الأول من آذار الجاري.
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وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انخفاضا بواقع 235 ألف طلب في أحدث أسبوع. (روسيا اليوم)

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