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عربي-دولي

مصدر يكشف تفاصيل المقترح الأميركي لـ"حماس"

Lebanon 24
06-03-2025 | 10:28
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ مصدراً فلسطينيّاً قال إن واشنطن عرضت على حماس الإفراج عن 10 رهائن أحياء مقابل تمديد الهدنة في غزة لمدة 60 يوما وفتح المعابر واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف المصدر المطلع على المفاوضات بين حماس والولايات المتحدة أن "واشنطن طلبت من حماس اطلاق سراح عشرة رهائن من اصل 25 من الاحياء مقابل تمديد وقف اطلاق النار لمدة ستين يوم وبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية ومصير القوات الإسرائيلية على طول محور فلادلفيا".
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وتابعت أن "حركة حماس لا تزال تدرس ردها على المقترح الأميركي". (سكاي نيوز)
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