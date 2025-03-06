بقوة 4.2 درجة... هزة أرضية تضرب دولة عربية

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وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، بأن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 1:42 مساء بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 19.33 کيلومتر، منوها إلى أنه تلقى ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.وتأثر بالزلزال الذي ضرب منطقة خليج العقبة، مناطق في مصر والأردن والسعودية وإسرائيل.