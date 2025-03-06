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عربي-دولي
بقوة 4.2 درجة... هزة أرضية تضرب دولة عربية
Lebanon 24
06-03-2025
|
18:10
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سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر، اليوم الخميس، هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، على بعد 131 كيلومتر شمال شرم الشيخ.
وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، بأن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 1:42 مساء بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 19.33 کيلومتر، منوها إلى أنه تلقى ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
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وتأثر بالزلزال الذي ضرب منطقة خليج العقبة، مناطق في مصر والأردن والسعودية وإسرائيل.
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