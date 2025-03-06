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عربي-دولي

قرار بريطاني مفاجئ.. إزالة 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات

Lebanon 24
06-03-2025 | 11:14
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حذفت بريطانيا، اليوم الخميس، 24 كيانا سوريا، من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، من قائمة العقوبات وأوقفت تجميد أصولها.

ولم تقدم وزارة الخارجية البريطانية تفاصيل أخرى.

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ولم ترد حتى الآن على طلب للتعليق.

كما لم يرد المسؤول الإعلامي للحكومة السورية بعد على طلب للتعليق.
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