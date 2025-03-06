Advertisement

عربي-دولي

بعد القصف الجوي لمناطقهم في الساحل.. العلويون يتحركون في سوريا

Lebanon 24
06-03-2025 | 11:33
A-
A+
Doc-P-1329967-638768830210915705.jpg
Doc-P-1329967-638768830210915705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا، الخميس، السكان في الساحل السوري إلى اعتصامات سلمية وذلك على خلفية اشتباكات وقصف جوي حصل في المنطقة.

ووجه المجلس الإسلامي العلوي الأعلى الدعوة للسكان، خصوصا في الساحل، إلى "اعتصام سلمي في الساحات".
Advertisement

وجاءت الخطوة بعدما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قيام مروحيات  تابعة للإدارة السورية الجديدة باستهداف مسلحين في المنطقة.

ونشر المرصد مقطع فيديو قال إنه يظهر طائرة مروحية تابعة لإدارة العمليات العسكرية وهي تقوم بعمليات قصف استهدفت قرية بيت عانا ومحيط الدالية بريف جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية.

بدورها أعلنت قوات الأمن السورية أنها تخوض اشتباكات في غرب البلاد مع مجموعات مسلحة تابعة للضابط السابق سهيل الحسن الذي كان من أبرز قادة الجيش خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مدير أمن محافظة اللاذقية إن "المجموعات المسلحة التي تشتبك معها قواتنا الأمنية في ريف اللاذقية تتبع لمجرم الحرب سهيل الحسن".

وشهدت اللاذقية في الأيام الأولى لسقوط الأسد حالة من التوتر الأمني، تراجعت حدتها في الآونة الأخيرة، لكن الهجمات عند حواجز تابعة للقوى الأمنية لا تزال تقع من وقت إلى آخر ينفذها فارون من الجيش السوري سابقا، بحسب المرصد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:48 | 2025-03-06
14:38 | 2025-03-06
14:24 | 2025-03-06
14:17 | 2025-03-06
14:15 | 2025-03-06
14:00 | 2025-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24