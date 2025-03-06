بعد القصف الجوي لمناطقهم في الساحل.. العلويون يتحركون في سوريا

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دعا المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا، الخميس، السكان في الساحل السوري إلى اعتصامات سلمية وذلك على خلفية اشتباكات وقصف جوي حصل في المنطقة.ووجه المجلس الإسلامي العلوي الأعلى الدعوة للسكان، خصوصا في الساحل، إلى "اعتصام سلمي في الساحات".وجاءت الخطوة بعدما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قيام مروحيات تابعة للإدارة السورية الجديدة باستهداف مسلحين في المنطقة.ونشر المرصد مقطع فيديو قال إنه يظهر طائرة مروحية تابعة لإدارة العمليات العسكرية وهي تقوم بعمليات قصف استهدفت قرية بيت عانا ومحيط الدالية بريف جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية.بدورها أعلنت قوات الأمن السورية أنها تخوض اشتباكات في غرب البلاد مع مجموعات مسلحة تابعة للضابط السابق سهيل الحسن الذي كان من أبرز قادة الجيش خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مدير أمن محافظة اللاذقية إن "المجموعات المسلحة التي تشتبك معها قواتنا الأمنية في ريف اللاذقية تتبع لمجرم الحرب سهيل الحسن".وشهدت اللاذقية في الأيام الأولى لسقوط الأسد حالة من التوتر الأمني، تراجعت حدتها في الآونة الأخيرة، لكن الهجمات عند حواجز تابعة للقوى الأمنية لا تزال تقع من وقت إلى آخر ينفذها فارون من الجيش السوري سابقا، بحسب المرصد.