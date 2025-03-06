إسرائيل أكملت استعداداتها لتهجير سكان غزة... صحيفة تتحدث

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وكشفت مصادر أمنية أن إسرائيل أنهت الترتيبات اللازمة لتمكين آلاف من سكان قطاع غزة من الخروج يوميا عبر ثلاثة طرق.وذكرت الصحيفة أنه في الأسابيع الأخيرة، تم إنشاء آلية تحت إشراف وزير الدفاع يسرائيل كاتس، تهدف إلى تهيئة الظروف التي من شأنها أن تسمح لـ 2500 من سكان غزة بمغادرة القطاع يوميا.وأشارت مصادر أمنية لصحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن إحدى الدول أبدت بالفعل اهتمامها بقبول عمال بناء من غزة، لكن الجدل الدولي المحيط بالقضية دفعها إلى تجميد مشاركتها في الأمر في الوقت الراهن.ووفق المصدر ذاته، يمكن أن تتم الهجرة إلى بلدان المقصد عن طريق البحر مع المرور عبر ميناء أشدود الإسرائيلي، كما سيتم افتتاح طريق جوي إضافي عبر مطار رامون في إيلات بالإضافة إلى معبر رفح كطريق من طرق المغادرة الأخرى.وتجدر الإشارة إلى أن هذا الطريق يعمل منذ عدة أشهر لنقل الجرحى الذين غادروا القطاع، وحتى الآن من المعروف أن حوالي 1500 من سكان غزة غادروا عبر هذا الطريق إلى دول أخرى.ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى إسرائيل، فقد تم إجلاء نحو 35 ألف شخص من القطاع إلى مصر منذ بداية الحرب وفي كثير من الحالات واصل المغادرون رحلتهم من مصر إلى وجهات أخرى حول العالم.وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل مهتمة بالسماح لأكبر عدد ممكن من سكان غزة بمغادرة القطاع ولذلك فإن سياستها تتلخص في السماح لأفراد عائلات المرضى والجرحى بالمغادرة معهم إلى دول أخرى.وفي الغالبية العظمى من الحالات، تم استيعاب أولئك الذين غادروا غزة في دول عربية، ولكن هناك أيضا أولئك الذين هاجروا بالفعل إلى رومانيا وإيطاليا بنية عدم العودة، وفق المصدر ذاته.هذا، ونشرت حركة "الاحتياط الإسرائيلي – جيل النصر" إطارها الخاص للهجرة الطوعية لسكان غزة، وتقترح الخطة إبعاد 1.7 مليون من سكان غزة عبر الطرق الجوية والبحرية والبرية إلى بلدان مضيفة مختلفة حول العالم بما في ذلك مصر وليبيا ودول الخليج وغيرها من البلدان.وتتضمن المبادرة تمويلا كاملا للمغادرة من غزة وحلولا سكنية مؤقتة ومنحة مالية للمهاجرين، بتكلفة تقدر بنحو 100 مليار دولار وهو أقل من تكلفة إعادة تأهيل القطاع.