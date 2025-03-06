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إقتصاد

رئيس وزراء كندا يُعلن عن "حرب تجارية" مع الولايات المتحدة!

Lebanon 24
06-03-2025 | 11:43
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قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن تدخل بلاده والولايات المتحدة فى حرب تجارية فى المستقبل المنظور وذلك بعد ما وصفها بمكالمة "حادة ولكن بناءة" أجراها هذا الأسبوع مع ترامب.
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وصرح ترودو بأن الجانبين ناقشا الرسوم الجمركية وأنهما "منخرطان بنشاط في محادثات مستمرة لمحاولة ضمان ألا تلحق هذه الرسوم ضررا مفرطا بقطاعات معينة وبالعمال".

وأكد ترودو مجددا أن كندا لن تتراجع عن الرسوم الجمركية التي فرضتها ردا على الإجراءات الأميركية، إلا عندما يتم رفع الرسوم الأميركية غير المبررة عن السلع الكندية.

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