رئيس وزراء كندا يُعلن عن "حرب تجارية" مع الولايات المتحدة!

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وصرح ترودو بأن الجانبين ناقشا الرسوم الجمركية وأنهما "منخرطان بنشاط في محادثات مستمرة لمحاولة ضمان ألا تلحق هذه الرسوم ضررا مفرطا بقطاعات معينة وبالعمال".وأكد ترودو مجددا أن كندا لن تتراجع عن الرسوم الجمركية التي فرضتها ردا على الإجراءات الأميركية، إلا عندما يتم رفع الرسوم الأميركية غير المبررة عن السلع الكندية.