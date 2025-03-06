مسؤول إسرائيلي يُعلن: نستعد للعودة إلى الحرب في غزة

قال رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، اليوم الخميس، لرؤساء السلطات المحلية في غلاف قطاع غزة إن الجيش يستعد للعودة إلى الحرب في غزة وإن المختطفين يتصدرون الأهمية.



والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بزعيم المعارضة يائير لابيد في إطار تحديث أمني، وفق ما هو متبع قانونيا في إسرائيل.

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