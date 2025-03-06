ماسك عن زيلينسكي: سيخسر الانتخابات في أوكرانيا "بفارق كبير"

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ورد إيلون ماسك، على منشور نشره أحد المستخدمين في مواقع التواصل الاجتماعي بمنصة "إكس"، حول تغيير النظام في كييف للوصول إلى الحلول والطريق الوحيد للسلام.وكتب ماسك على صفحته بمنصة "إكس": "أوكرانيا بحاجة إلى إجراء انتخابات، وزيلينسكي سيخسر بأغلبية ساحقة".وأضاف ماسك، في وقت سابق، أن زيلينسكي يجب أن يغادر أوكرانيا، ويستقر في دولة غير متورطة في الصراع الأوكراني.