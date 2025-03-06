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ماسك عن زيلينسكي: سيخسر الانتخابات في أوكرانيا "بفارق كبير"

Lebanon 24
06-03-2025 | 12:44
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أكد رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأميركية، إيلون ماسك، أن فلاديمير زيلينسكي سيخسر الانتخابات في أوكرانيا "بفارق كبير" وبأغلبية ساحقة إذا أجريت.

ورد إيلون ماسك، على منشور نشره أحد المستخدمين في مواقع التواصل الاجتماعي بمنصة "إكس"، حول تغيير النظام في كييف للوصول إلى الحلول والطريق الوحيد للسلام.
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وكتب ماسك على صفحته بمنصة "إكس": "أوكرانيا بحاجة إلى إجراء انتخابات، وزيلينسكي سيخسر بأغلبية ساحقة".

وأضاف ماسك، في وقت سابق، أن زيلينسكي يجب أن يغادر أوكرانيا، ويستقر في دولة غير متورطة في الصراع الأوكراني.

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