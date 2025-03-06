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عربي-دولي

تطور خطير في سوريا.. مقتل وإصابة 16 عنصرا في كمائن وهجمات مسلحة

Lebanon 24
06-03-2025 | 12:51
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة 16 عنصرا من إدارة الأمن العام في ريف اللاذقية، بهجمات لمجموعات مسلحة مدعومة من جهة إقليمية.

وأشار المرصد إلى أن تلك المجموعات نفذت كمائن وهجمات، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، بعد وصول تعزيزات عسكرية من إدلب لشن عملية أمنية واسعة في اللاذقية وريفها.
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وبحسب المرصد فقد تعرضت اليوم قرى حرف الساري وبعبدة ودوير بعبدة والدالية ووادي القلع وبيت عانا لقصف مدفعي وصاروخي مصدرها الكلية البحرية التي تتمركز ضمنها إدارة العمليات العسكرية.

 كما استهدفت المروحيات مواقع في قرية بيت عانا، وسط تحليق مكثف للمروحي وطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

ولفت المرصد الى ان وتيرة العمليات العسكرية تصاعدت في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية، حيث نفذ الطيران المروحي ضربات استهدفت بيت عانا من جهة قرية معرين، تزامنًا مع قصف مدفعي مكثف طال قرية دوير بعبدة، وسط حالة من الذعر بين المدنيين.

 وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن  ناحية الدالية في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية وقرية بيت عانا التابعة لها، شهدت حملة أمنية شنتها قوى الأمن الداخلي، ورافق الحملة قصف مدفعي، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين القوات الأمنية ومجموعات مسلحة محلية من المنطقة، فيما لم ترد معلومات حول الخسائر البشرية.

ولفت المرصد الى ان الحملة جاءت  بعد تعرض مجموعة مسلحة محلية لدورية تابعة للأمن الداخلي في قرية بيت عانا، في حين سمع دوي انفجارات ناجم عن 3 قذائف في محيط المنطقة، كما تم قطع شبكة الاتصالات عنها.

ووفقًا لمصادر المرصد، رفض أهالي المنطقة تسليم أي شخص دون إبراز إذن تفتيش أو وثيقة رسمية، مما أدى إلى مناوشات مع عناصر الأمن، تطورت إلى إطلاق نار في الهواء لتفريق التجمعات. فيما تم اعتقال أحد المتهمين بتجارة الأسلحة.
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