سويسرا الغت مؤتمرا حول الأراضي الفلسطينية المحتلة

ألغت سويسرا في اللحظات الأخيرة مؤتمرا دوليا حول أوضاع المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلّة كان مقررا أن يعقد الجمعة بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتّحدة، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي



وكانت برن أعلنت في نهاية الأسبوع الماضي أنّها دعت 196 دولة موقّعة على اتفاقية جنيف إلى هذاالمؤتمر حول أوضاع المدنيين الذين يعيشون في كلّ من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، لكنّ مصدرا دبلوماسيا قال: "إنّهم أُبلغوا بأنّ المؤتمر قد ألغي بسبب عدم توفّر الدعم الكافي من المناطق المختلفة في العالم"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية". (الوكالة الوطنية)

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