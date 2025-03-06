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السودان: نرحب برفض مجلس الأمن الدولي إقامة حكومة موازية بالبلاد

Lebanon 24
06-03-2025 | 13:31
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رحبت الحكومة ‏السودانية، الخميس، ببيان مجلس الأمن الدولي "الرافض لتوقيع ميثاق يهدف إلى إنشاء سلطة حاكمة موازية في البلاد".

وفي وقت سابق الخميس، أعرب مجلس الأمن الدولي، عن قلقه إزاء محاولات "إقامة حكومة موازية" في السودان.
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وأشار مجلس الأمن، في بيان، إلى أن محاولات إقامة حكومة موازية، تحمل في طياتها خطر تصعيد الصراع.

وأكد التزام أعضائه بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.

وقال متحدث الحكومة السودانية وزير الإعلام خالد الإعيسر: "ترحب حكومة السودان ببيان مجلس الأمن الدولي الرافض لتوقيع ميثاق يهدف إلى إنشاء سلطة حاكمة موازية في البلاد"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سونا".

وأشاد الإعيسر، بـ"اهتمام مجلس الأمن بالأوضاع في السودان، ودعمه للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، والحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها".

وجدد "التزام الحكومة بالحلول التي تضمن إنهاء الحرب، مع الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وتحقيق تطلعات شعبه إلى الأمن والديمقراطية والتنمية".

‏وأشار الإعيسر، إلى تأكيد الحكومة السودانية على أهمية التعاون الدولي في دعم المتضررين من الحرب، والتزامها بتيسير إيصال المساعدات الإنسانية. (الاناضول)
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