لا علاج له.. مرض يُهدد حياة ولية عهد النرويج

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وذكرت المحكمة الملكية النرويجية، يوم الخميس، أنها تحتاج لمزيد من الراحة، وقد يتغير جدولها أكثر من ذي قبل، مما يؤدي إلى المزيد من التغييرات في اللحظة الأخيرة لمهامها الرسمية.وألغت الأميرة فعالية مسائية في بطولة العالم للتزلج النوردي في تروندهايم.كما كان من المقرر أن تحضر ميت ماريت مساء الخميس 6 آذار حفلا موسيقيا في كاتدرائية نيداروس في مقاطعة ترونديلاغ لكنها لن تتمكن من الحضور.وتعاني ميت ماريت منذ بعض الوقت من مرض التليف الرئوي الذي لا علاج له.ويؤدي هذا إلى حدوث تغييرات في النسيج الضام للجهاز التنفسي وبالتالي قد يؤثر على تبادل الغازات في الرئتين.