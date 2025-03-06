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عربي-دولي

لا علاج له.. مرض يُهدد حياة ولية عهد النرويج

Lebanon 24
06-03-2025 | 13:17
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تمر ولية عهد النرويج ميت ماريت، 51 عاما، بأعراض صحية يومية بسبب مرضها الرئوي المزمن "التليف الرئوي" الذي يؤثر بشكل متزايد على واجباتها الملكية.

وذكرت المحكمة الملكية النرويجية، يوم الخميس، أنها تحتاج لمزيد من الراحة، وقد يتغير جدولها أكثر من ذي قبل، مما يؤدي إلى المزيد من التغييرات في اللحظة الأخيرة لمهامها الرسمية.
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وألغت الأميرة فعالية مسائية في بطولة العالم للتزلج النوردي في تروندهايم.

كما كان من المقرر أن تحضر ميت ماريت مساء الخميس 6 آذار حفلا موسيقيا في كاتدرائية نيداروس في مقاطعة ترونديلاغ لكنها لن تتمكن من الحضور.

وتعاني ميت ماريت منذ بعض الوقت من مرض التليف الرئوي الذي لا علاج له.

ويؤدي هذا إلى حدوث تغييرات في النسيج الضام للجهاز التنفسي وبالتالي قد يؤثر على تبادل الغازات في الرئتين. 

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