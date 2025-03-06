مبعوث ترامب: حماس لم تكن صريحة معنا في المحادثات

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اعتبر مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن حركة حماس لم تكن صريحة في المباحثات مع الإدارة الأميركية.وقال ويتكوف في تصريح صحفي: "نشعر أن حماس لم تكن صريحة معنا".وتابع: "المناقشات الأميركية مع نشطاء حركة حماس جاءت في الآونة الأخيرة ورسالتنا أن الولايات المتحدة تريد إعادة الرهائن". (سكاي نيوز)