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عربي-دولي

مبعوث ترامب: حماس لم تكن صريحة معنا في المحادثات

Lebanon 24
06-03-2025 | 14:15
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اعتبر مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن حركة حماس لم تكن صريحة في المباحثات مع الإدارة الأميركية.
وقال ويتكوف في تصريح صحفي: "نشعر أن حماس لم تكن صريحة معنا".
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وتابع: "المناقشات الأميركية مع نشطاء حركة حماس جاءت في الآونة الأخيرة ورسالتنا أن الولايات المتحدة تريد إعادة الرهائن". (سكاي نيوز)

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