الأعنف منذ سقوط الأسد.. هجمات واشتباكات وحظر تجول في سوريا!

في أحد أعنف الهجمات الدموية منذ سقوط نظام بشار الأسد، قتل 16 عنصراً من إدارة الأمن العام وأفراد وزارة الدفاع، غالبيتهم من أبناء محافظة إدلب، إثر هجمات وكمائن نفذتها مجموعات مسلحة مدعومة من جهات إقليمية في ريف جبلة وريف اللاذقية.



وتشير المعلومات إلى وجود قتلى ومفقودين آخرين، في وقت أكدت فيه مصادر أمنية مقتل ثلاثة على الأقل من أفراد المجموعات المسلحة خلال الاشتباكات مع القوات الأمنية، وفقاً لما ذكره "المرصد السوري".

وأفاد الأمن العام في اللاذقية أن عدداً من المجموعات المسلحة من "عناصر" النظام السابق شنّت هجمات مدروسة على قوات الأمن في منطقة جبلة وريفها

وأكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية غربي سوريا المقدم مصطفى كنيفاتي، سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن في هجمات شنتها مجموعات من عناصرالنظام السابق في جبلة وريفها.وقال المقدم مصطفى كنيفاتي في تصريح نشرته وسائل الإعلام السورية الرسمية ، "ضمن هجوم مدروس ومعد مسبقا، هاجمت مجموعات عدة من عناصرالنظام البائد نقاطنا وحواجزنا واستهدفت العديد من دورياتنا في منطقة جبلة وريفها".وأضاف أن الهجوم نتج عنه سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن.وأفاد المسؤول السوري بأن المباني الحكومية والممتلكات العامة وحتى الخاصة لم تسلم من الهجوم، حيث قامت تلك المجموعات بتخريب وتكسير المرافق العامة.وصرح بأن قوات الأمن في حالة استنفار بشكل كامل، مشيرا إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة داخل المدينة.