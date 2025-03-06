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عربي-دولي

الأعنف منذ سقوط الأسد.. هجمات واشتباكات وحظر تجول في سوريا!

Lebanon 24
06-03-2025 | 14:48
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في أحد أعنف الهجمات الدموية منذ سقوط نظام بشار الأسد، قتل 16 عنصراً من إدارة الأمن العام وأفراد وزارة الدفاع، غالبيتهم من أبناء محافظة إدلب، إثر هجمات وكمائن نفذتها مجموعات مسلحة مدعومة من جهات إقليمية في ريف جبلة وريف اللاذقية.

وتشير المعلومات إلى وجود قتلى ومفقودين آخرين، في وقت أكدت فيه مصادر أمنية مقتل ثلاثة على الأقل من أفراد المجموعات المسلحة خلال الاشتباكات مع القوات الأمنية، وفقاً لما ذكره "المرصد السوري".

وأفاد الأمن العام في اللاذقية أن عدداً من المجموعات المسلحة من "عناصر" النظام السابق شنّت هجمات مدروسة على قوات الأمن في منطقة جبلة وريفها

وأكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية غربي سوريا المقدم مصطفى كنيفاتي، سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن في هجمات شنتها مجموعات من عناصرالنظام السابق في جبلة وريفها.

وقال المقدم مصطفى كنيفاتي في تصريح نشرته وسائل الإعلام السورية الرسمية ، "ضمن هجوم مدروس ومعد مسبقا، هاجمت مجموعات عدة من عناصرالنظام البائد نقاطنا وحواجزنا واستهدفت العديد من دورياتنا في منطقة جبلة وريفها".

وأضاف أن الهجوم نتج عنه سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن.

وأفاد المسؤول السوري بأن المباني الحكومية والممتلكات العامة وحتى الخاصة لم تسلم من الهجوم، حيث قامت تلك المجموعات بتخريب وتكسير المرافق العامة.

وصرح بأن قوات الأمن في حالة استنفار بشكل كامل، مشيرا إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة داخل المدينة.

 تعزيزات عسكرية ضخمة تتجه إلى منطقة جبلة وريفها لمؤازرة قوات الأمن العام

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر بوزارة الدفاع، أن تعزيزات عسكرية ضخمة تتجه إلى منطقة جبلة وريفها لمؤازرة قوات الأمن العام، وإعادة الاستقرار للمنطقة.

وأضاف المصدر: "قوات وزارة الدفاع ستكون رديفة لقوات الأمن العام التي تمتص الهجوم الذي قامت به فلول ميليشيات الأسد على عدة مناطق بشكل موحد".
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حظر تجول في طرطوس وحمص

وأعلنت محافظة طرطوس غرب سوريا فرض حظر تجوال عام في المدينة.

وقالت المحافظة في بيان: "بناء على التوجيهات الأمنية والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، تعلن إدارة الأمن العام في مدينة طرطوس فرض حظر تجوال عام وذلك اعتبارا من الساعة 10:00 مساء الخميس 6 آذار، وحتى الساعة 10:00 صباحا من يوم الجمعة 7 آذار 2025".

ودعت جميع المواطنين الالتزام التام بهذا القرار واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة أسرهم.

من جهتها قالت محافظة حمص إنه وبناء على التوجيهات الأمنية والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، تعلن إدارة الأمن العام في مدينة حمص فرض حظر تجوال عام وذلك اعتبارا من الساعة 10:00 مساء يوم الخميس، وحتى الساعة 8:00 صباحا من يوم الجمعة 7 أذار 2025.






 اعتقال اللواء إبراهيم حويجة

في السياق ذاته، كشف الأمن العام السوري عن اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس الاستخبارات العامة السابق، في جبلة. ويُتهم حويجة بالضلوع في العديد من عمليات الاغتيال التي وقعت خلال فترة حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، بما في ذلك الإشراف على اغتيال كمال جنبلاط.




 تجمع عدد من الشبان في الساحات العامة بمدينة إدلب دعماً للقيادة العسكرية

في السياق ذاته، تجمع عدد من الشبان، بعضهم مسلح، في الساحات العامة بمدينة إدلب دعماً للقيادة العسكرية. وقد دعا الأئمة في المساجد إلى "الجهاد" ضد المسلحين في المناطق الساحلية. كما تعرضت عدة قرى مثل حرف الساري، بعبدة، دوير بعبدة، الدالية، وادي القلع وبيت عانا لقصف مدفعي وصاروخي من الكلية البحرية التي تحتضن إدارة العمليات العسكرية. كما استهدفت المروحيات مواقع في قرية بيت عانا، في وقت شهدت فيه المنطقة تحليقاً كثيفاً للطائرات المروحية وطائرات الاستطلاع.








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