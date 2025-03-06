الأردن يستضيف اجتماعًا إقليميًا لبحث التعاون الأمني في سوريا

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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، أن المملكة تستضيف الأحد المقبل، اجتماعا لدول الجوار السوري.وقالت الخارجية في بيان: "تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية يوم الأحد القادم، اجتماعًا لدول الجوار السوري؛ لبحث آليات عملانية للتعاون في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى".وبينت أن "الاجتماع سيبحث سبل إسناد الشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، وتخلصه من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية للاجئين، وتحفظ حقوق جميع أبنائه".وأوضحت بأن المشاركين هم: وزراء الخارجية والدفاع وقادة الجيش ومدراء المخابرات للأردن وتركيا وسوريا والعراق ولبنان. (الاناضول)