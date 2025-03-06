Advertisement

عربي-دولي

الأردن يستضيف اجتماعًا إقليميًا لبحث التعاون الأمني في سوريا

Lebanon 24
06-03-2025 | 15:17
A-
A+
Doc-P-1330043-638768964176388187.jpg
Doc-P-1330043-638768964176388187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، أن المملكة تستضيف الأحد المقبل، اجتماعا لدول الجوار السوري.

وقالت الخارجية في بيان: "تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية يوم الأحد القادم، اجتماعًا لدول الجوار السوري؛ لبحث آليات عملانية للتعاون في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى".
Advertisement

وبينت أن "الاجتماع سيبحث سبل إسناد الشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، وتخلصه من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية للاجئين، وتحفظ حقوق جميع أبنائه".

وأوضحت بأن المشاركين هم: وزراء الخارجية والدفاع وقادة الجيش ومدراء المخابرات للأردن وتركيا وسوريا والعراق ولبنان. (الاناضول)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:48 | 2025-03-06
16:59 | 2025-03-06
16:50 | 2025-03-06
16:46 | 2025-03-06
16:40 | 2025-03-06
16:38 | 2025-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24