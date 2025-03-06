Advertisement

عربي-دولي

في اول تعليق لها.. واشنطن: الخطة العربية لغزة لا تلبي التوقعات

Lebanon 24
06-03-2025 | 15:16
A-
A+
Doc-P-1330044-638768965948956113.jpg
Doc-P-1330044-638768965948956113.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت الولايات المتحدة، الخميس، إن الخطة العربية الخاصة بإعمار قطاع غزة التي أعلنت عنها مصر بدعم عربي لا تلبي التوقعات.

ووفقا لما ذكرته الخارجية الأميركية فإن: "الخطة العربية الخاصة بغزة لا تلبي ما يطالب به ترامب ولا تلبي التوقعات".
Advertisement

وفيما يتعلق بصفقة الرهائن في قطاع غزة أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس: "إن على حماس إطلاق جميع الرهائن وتسليم الجثث الآن".
كان المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد أشاد، الخميس، بمصر لطرحها خطة لإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أنها تمثل "خطوة حسن نية أولى" من جانب المصريين.

ومع ذلك، لم يؤيد ويتكوف التفاصيل الواردة في هذا المقترح، الذي يعد بديلا عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تتضمن السيطرة الأميركية على القطاع الفلسطيني وطرد سكانه.

وأوضح ويتكوف أنه "من الضروري إجراء مزيد من النقاش حول هذه الخطة"، معترفًا بأنها بداية إيجابية.

وأعلنت مصر عن خطة طموحة لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار، وذلك بدعم عربي كامل وبالتنسيق مع الجهات الدولية.

الخطة تهدف إلى إعادة بناء القطاع الذي دمرته الحرب الأخيرة، مع التركيز على تجنب أي شكل من أشكال التهجير القسري للسكان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:48 | 2025-03-06
16:59 | 2025-03-06
16:50 | 2025-03-06
16:46 | 2025-03-06
16:40 | 2025-03-06
16:38 | 2025-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24