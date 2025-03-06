من داخل غزة.. رسالة من رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد للجنود

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وقال زامير: "طيلة الوقت عليكم ان تكونوا مستعدين، وجاهزين، وطيلة الوقت عليكم التدرب. انظروا إلى البيوت من خلفكم، انظروا إلى المنازل في سديروت أنتم تدافعون عن المواطنين في سديروت".وأضاف: "أنتم خط دفاعنا الأول. لديكم مسؤولية كبيرة وأنا أثق بكم، ومتأكد أنكم ستنفذون خدمتكم على أفضل وجه، لديكم قادة ممتازون ولدينا جنود ممتازون وسنعلم كيف ننفذ كافة مهامنا على أكمل وجه".