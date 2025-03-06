البابا يشكر في رسالة صوتية مقتضبة كل من يصلّي لأجل شفائه

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(الوكالة الوطنية)

شكر البابا فرنسيس، بصوت مرتجف، كلّ من يصلّي لأجل شفائه، في رسالة صوتية قصيرة بثّها الفاتيكان ليل الخميس، وهي الأولى للحبر الأعظم منذ دخوله المستشفى في روما في 14 شباط الماضي.وقال البابا: "أشكركم من كلّ قلبي على الصلوات التي ترفعونها من ساحة (القديس بطرس بالفاتيكان) من أجل صحّتي وأنا أرافقكم من هنا".وأضاف: "سأرافقكم من هنا، بارككم الله ولتعتن بكم العذراء".وختم الحبر الأعظم رسالته بالقول "شكرا لكم".وكان الفاتيكان أعلن أنّ البابا فرنسيس الذي يتعالج في المستشفى منذ قرابة ثلاثة أسابيع من التهاب رئوي، سجّل هذه الرسالة الخميس.وبثّت الرسالة الصوتية في الساعة 20,00 ت غ خلال صلاة من أجل تعافي البابا البالغ من العمر 88 عاما.وكان الكرسي الرسولي أعلن في وقت سابق الخميس أنّ صحة البابا "مستقرة" بعد ثلاثة أسابيع تقريبا من دخوله مستشفى جيميلي في روما.