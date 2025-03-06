مُتهم بقتل 13 جنديًا أميركيًا.. ترامب يعلن القبض على "الوحش"!

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وقال ترامب بلحظة فخر بالكونغرس إن القيادي في تنظيم داعش خراسان تم القبض عليه وهو في طريقه إلى واشنطن لمواجهة "سيف العدالة الأميركية الخاطف"، وفق تعبيره.ونشر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل صورة للقيادي في تنظيم داعش خراسان محمد شريف الله في مطار دالاس بالولايات المتحدة، ويظهر مرتدياً ملابس زرقاء خاصة بالسجناء، ويقتاده عنصرين من الـ FBI.وشكر دونالد ترامب في كلمته السلطات الباكستانية التي قبضت على محمد شريف الله بعد تقديم معلومات استخباراتية أميركية عن موقعه الدقيق في الحدود الباكستانية الأفغانية.وحصلت "العربية. نت" على صور ومعلومات خاصة عن القيادي في داعش خراسان محمد شريف الله، فهو بحسب مصادر أمنية في الحكومة الأفغانية السابقة انضم إلى تنظيم داعش خراسان في عام 2016، بعد تجنيده على يد أعضاء في التنظيم.وتقول المصادر الأمنية إن محمد شريف الله كان يتنقل بعدة أسماء حركية مستعارة ومنها "أجمل وناصر وجعفر" وقبضت عليه رئاسة الأمن الوطني في الحكومة السابقة في عملية معقدة على مخبأ له مع شبكته التابعة لداعش في كابل عام ٢٠١٩.وكان محمد شريف الله عضواً في "كتيبة كابل" التابعة لداعش، وكانت لديه شبكة يقودها في تنفيذ الهجمات الإرهابية، إضافة إلى تدريبهم على العمليات.وأفاد مصدر أمني من الحكومة الأفغانية السابقة بأن معلومات وصلت في حينها إلى قوات الأمن بأن داعش خراسان تخطط لتنفيذ هجوم انتحاري كبير على أحد المواقع الحكومية، وتمكّنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وعلى عدد من عناصر التنظيم في يوليو من العام ٢٠١٩.لكن محمد شريف المعروف باسم "جعفر" نفى خلال التحقيقات بعد القبض عليه، أي دور قيادي له في التنظيم، مدّعياً بأنه "يتلقى الأوامر ويسهّل عمليات داعش".إلا أن الأجهزة الأمنية لم تقتنع بادعاءات شريف الله، بعد اعتراف عناصر داعش بأنهم كانوا يتلقون الأوامر منه، وهو ما ثبت لاحقاً بعد اعترافه الشخصي بالتخطيط والتدريب ل٢٩ هجوماً إرهابياً في أفغانستان خلال ثلاث سنوات من التحاقه بالتنظيم.وقالت مصادر العربية.نت بأن محمد شريف الله اعترف لاحقاً بتخطيطه وتسهيله لتسع وعشرين هجوماً إرهابياً في مختلف ولايات أفغانستان، وكانت معظمها في العاصمة كابل.ومن العمليات التي خطط لها شريف الله وشبكته من عناصر داعش، إطلاق صواريخ وقذائف على القصر الرئاسي يوم عيد الأضحى والسفارة الأميركية المتحدة ومطار كابل، إضافة إلى عمليات انتحارية استهدفت سفارة العراق في كابل، وتجمعات للصحفيين ونساء معترضات ونوّاب في البرلمانالهروب من السجنوتقول المصادر بأن محمد شريف الله استطاع الهروب من السجن بعد سيطرة طالبان على كابل في 15 آب ٢٠٢١، برفقة العشرات من قادة وعناصر تنظيم داعش خراسان.وفي أعقاب دخول طالبان إلى كابل قامت عناصرها بفتح السجون وسمحت للسجناء بالخروج من سجن "بل جرخي" والذي يقبع فيه الآلاف من عناصر طالبان وداعش والقاعدة، إضافة إلى المجرمين والقتلة.وكان من ضمن الهاربين من السجن زعيم تنظيم داعش خراسان السابق أسلم فاروقي، والانتحاري الذي نفذ الهجوم على مطار كابل، والعقل المدبر للهجوم على مراسم مقتل قاسم سليماني في محافظة كرمان الإيرانية، إضافة إلى زعيم تنظيم داعش في الهند.وخلال عشرة أيام من هروب شريف الله ورفاقه من عناصر داعش، خطط لهجوم انتحاري استهدف مطار كابل خلال عملية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، حيث قام انتحاري يُدعى "عبد الرحمن لوغري" والذي كان مسجوناً كذلك، بتفجير نفسه وسط مئات المدنيين والقوات الأميركية أمام "بوابة آبي" في المطار.وأسفر الهجوم الانتحاري عن مقتل ١٧٠ مدنياً أفغانياً و١٣ جنديا أميركيا، إضافة إلى إصابة المئات من الأفغان والقوات الأجنبية.وقالت وزارة العدل الأميركية إن القيادي الداعشي اعترف لمكتب التحقيقات الفيدرالي أنه بعد خروجه من السجن، اتصل به أحد أعضاء داعش لتنفيذ هجوم جديد.واعترف أنه بعد الحصول على دراجة نارية، وشريحة اتصال، أنشأ حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تكليفه بمهمة التحضير للهجوم ونقل المهاجم إلى مطار كابل.كما اعترف محمد شريف الله للمحققين الأميركيين بأنه خطط للهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في مدينة كروكوس الروسية في مارس العام الماضي، مما أسفر عن مقتل ١٣ شخصاً وإصابة العشرات.وقال شريف الله إنه خطط للهجوم بناء على أوامر تلقّاها من قيادي معروف في تنظيم داعش خراسان، وقام بتدريب المهاجمين على كيفية استخدام الأسلحة.وأقر بأنه قام بتوفير مقاطع فيديو لتدريب اثنين من المهاجمين على استخدام الأسلحة.وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن عضو تنظيم داعش خراسان، مواطن أفغاني، تم القبض عليه خلال عملية خاصة على الحدود الأفغانية الباكستانية.وصرح مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، الأربعاء، إن شريف الله المتهم بقتل أفراد من الجيش الأميركي تم نقله إلى الولايات المتحدة.وقال إن دونالد ترامب كان عاطفياً، لكنه كان سعيداً جداً لأنه تمكن من الاتصال بعائلات الضحايا الأميركيين والقول إن هذا "الوحش" سوف يقدم إلى العدالة.وبحسب مسؤولين أميركيين، أمر ترامب في يناير الماضي، مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف بإعطاء الأولوية لاعتقال مرتكبي هجوم مطار كابل.وأثار راتكليف هذه القضية في اتصاله الأول مع الجنرال عاصم ملك، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الباكستاني.وقال مسؤولون أميركيون إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كانت تراقب شريف الله لفترة طويلة، لكنها لم تحصل على معلومات مفصلة عن مكانه إلا مؤخراً، وتم نقل هذه المعلومات إلى الاستخبارات الباكستانية، وقامت وحدة خاصة باعتقاله بالقرب من الحدود الباكستانية الأفغانية.