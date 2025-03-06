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ترامب يؤجل الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا

Lebanon 24
06-03-2025 | 23:14
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علَّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، رسوماً جمركية بنسبة 25% فرضها هذا الأسبوع على معظم السلع القادمة من كندا والمكسيك، في أحدث تطور بشأن سياسة تجارية متقلبة هزت الأسواق المالية وأججت المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو.
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وتنتهي الإعفاءات، المتعلقة بأكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، في الثاني من نيسان، وهو الموعد الذي هدد ترمب أن يفرض فيه نظاماً شاملاً من الرسوم الجمركية المضادة على جميع شركاء واشنطن التجاريين.

وكان ترمب قد فرض رسوماً بنسبة 25% على الواردات من البلدين، الثلاثاء، وتحدَّث عن الإعفاء الخاص بالمكسيك فقط في وقت سابق من الخميس، لكن التعديل الذي وقَّعه بعد ظهر الخميس شمل كندا أيضاً، والدول الثلاث شركاء في اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية.
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