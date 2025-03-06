"التعاون الخليجي" يؤكد رفضه تهجير الشعب الفلسطيني

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أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ(163)، دعم الدول الأعضاء لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض أي محاولات لتهجير سكان غزة.وشدد البيان الختامي للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في مكة المكرمة، على أن "إسرائيل هي المسؤولة عن انتهاكاتها واعتداءاتها على غزة"، وطالب بضرورة فتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان قطاع غزة.ودعا البيان مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار مُلزم يضمن امتثال إسرائيل للوقف الدائم لإطلاق النار، مندداً "بأشد العبارات الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها قتل المدنيين والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب"، مطالباً مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.