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عربي-دولي

تجربة ثانية فاشلة.. تحطم صاروخ "ستارشيب" في الفضاء وتساقط حطامه (فيديو)

Lebanon 24
06-03-2025 | 23:18
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بعد دقائق من الإطلاق من تكساس، انفجرت صاروخ "ستارشيب" التابع لسبيس إكس في الفضاء، أمس الخميس، فيما تمثل ثاني تجربة فاشلة على التوالي هذا العام لبرنامج إيلون ماسك الهادف لإطلاق صاروخ إلى المريخ.

يأتي فشل الاختبار بعد أكثر من شهر من انفجار مركبة "ستارشيب" السابعة. ووقعت الإخفاقات المتتالية في مراحل مبكرة سبق أن تجاوزتها "سبيس إكس" بسهولة، مما يشير إلى انتكاسات لبرنامجٍ كان ماسك يسعى لتسريعه هذا العام.
 
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وانطلقت المركبة، التي يبلغ طولها 123 مترا عند الساعة 23:30 تقريبا بتوقيت غرينتش من منصة إطلاق في بوكا تشيكا بولاية تكساس، وعاد صاروخ الدفع للمرحلة الأولى إلى الأرض كما هو مخطط له.

لكن بعد دقائق، أظهر بث مباشرة لسبيس إكس مقدمة المركبة تتحرك بشكل دائري في الفضاء، بينما أظهرت صور لمحركات الصاروخ توقف عدة محركات قبل أن تؤكد الشركة أنها فقدت الاتصال بالمركبة.

وقال المتحدث باسم "سبيس إكس"، دان هوت خلال البث المباشر "حدث هذا في المرة السابقة لسوء الحظ، لدينا بعض العمل الآن".

وانتهت تجربة "ستارشيب" الفاشلة السابقة في كانون الثاني بعد ثماني دقائق من الإطلاق عندما انفجر الصاروخ في الفضاء مما أدى إلى تناثر الحطام فوق جزر بالكاريبي وتسبب في أضرار طفيفة لسيارة.(سكاي نيوز)

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