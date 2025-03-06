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عربي-دولي

سويسرا.. "خلافات عميقة" تلغي مؤتمراً عن فلسطين

Lebanon 24
06-03-2025 | 23:36
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أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، الخميس، إلغاء مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات الحرب، والذي كان مقرراً عقده، الجمعة، في جنيف، مشيرة إلى وجود "خلافات عميقة" بين الدول الـ193 المدعوة للمشاركة بشأن صيغة مسودة البيان الختامي.
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وقالت الخارجية السويسرية في بيان، إنها "لاحظت عدم تسجيل العدد الكافي من الدول" للمشاركة في المؤتمر، لافتة إلى أنها "تستنتج أن الأطراف السامية المتعاقدة تفتقر إلى الإرادة اللازمة لعقد المؤتمر، وبالتالي لن يُعقد".

وبرزت الاعتراضات العميقة على مضمون مسودة البيان بشكل خاص من فلسطين، تساندها كتلة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، والدول العربية، إضافة إلى دول أخرى من أميركا الجنوبية وآسيا وإفريقيا، ما أدى للوصول إلى "طريق مسدود"، وعدم القدرة على التوصل إلى توافق في الآراء.
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