التعزيزات الأمنية مستمرة.. الأمن العام يفرض حظر التجوال في اللاذقية وطرطوس

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أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء الجمعة، بوصول تعزيزات أمنية إلى مركز محافظة اللاذقية، عقب ليلة دامية شهدت اشتباكات، فيما أعلنت السلطات حظرا للتجوال في مدن اللاذقية وطرطوس.وقالت الوكالة، إن طلائع أرتال وتعزيزات قوات وزارتي الدفاع والداخلية وصلت إلى مركز محافظة اللاذقية لتعزيز الاستقرار والأمن فيها.وأعلن مصدر قيادي بإدارة الأمن العام لـ "سانا" حظرا للتجوال في مدن اللاذقية وطرطوس، وبدء عمليات تمشيط واسعة في مراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة.وقال المصدر إن "عمليات التمشيط سوف تستهدف فلول الأسد ومن قام بمساندتهم ودعمهم".ودعا الأهالي المدنيين إلى "التزام منازلهم والتبليغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة".