زيلينسكي إلى السعودية الاثنين للقاء الأمير محمد بن سلمان

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه سيزور السعودية، الاثنين المقبل، حيث سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وقال زيلينسكي عبر حسابه على منصة "إكس" في أعقاب قمة خاصة في بروكسل لمناقشة استمرار الدعم لأوكرانيا وخطط الدفاع الأوروبية: "لدي زيارة مخطط لها إلى المملكة العربية السعودية، الاثنين المقبل، للقاء ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان). بعد ذلك، سيبقى فريقي في المملكة للعمل مع شركائنا الأميركيين. وأوكرانيا أكثر اهتماماً بالسلام".وتابع: "كما أبلغنا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعمل أوكرانيا وستواصل العمل بشكل بنّاء من أجل سلام سريع وموثوق"، ووصف القمة الأوروبية بأنها كانت مثمرة للغاية بالنسبة لأوكرانيا وكل أوروبا.وأشار إلى أنه عرض خلال القمة رؤية مفادها بأن "التقدم السريع نحو السلام ممكن"، مضيفاً: "نحن نفهم الخطوات التي يمكن أن توقف الحرب، وتضمن الأمن، وتكفل سلاماً عادلاً ودائماً. ونحن بصدد إعداد مقترحات عملية".