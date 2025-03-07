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عربي-دولي

كوريا الجنوبية.. محكمة تلغي أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل

Lebanon 24
07-03-2025 | 00:37
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ألغت محكمة في كوريا الجنوبية، الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ويمهد هذا الطريق أمام إطلاق سراحه بعد اعتقاله في منتصف كانون الثاني بتهمة العصيان بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة. (الشرق)
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