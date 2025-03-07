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عربي-دولي

ترابض فيه مقاتلات "إف-16".. الجيش الروسي يستهدف مطاراً أوكرانياً

Lebanon 24
07-03-2025 | 01:02
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نفذت القوات الروسية ضربة استهدفت فيها مطارا في مقاطعة إيفانو-فرانكيفسك الأوكرانية ترابض فيه مقاتلات غربية من طراز "إف-16".

وقالت مصادر في "العمل السري الموالي لروسيا" في نيكولاييف أن القوات المسلحة الروسية قامت بتنفيذ ضربة جوية على مطار في إيفانو-فرانكيفسك، حيث ترابض فيه مقاتلات من طراز "إف-16".
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وأضاف مصدر: "في إيفانو-فرانكيفسك... كانت هناك ضربات في الصباح الباكر. وردت أنباء عن استهداف البنية التحتية للوقود والطاقة. والآن يتم الحديث عن ضربات موجهة نحو المطار الذي ترابض فيه طائرات، بما في ذلك مقاتلات "إف-16"."

وفي وقت سابق من الليلة الماضية، تم إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا.

كما وردت تقارير عن انفجارات في إيفانو-فرانكيفسك، خاركوف، بولتافا، تيرنوبل، فينيتسا، خملنيتسكي، ومناطق في كييف.

وردا على الهجمات التي تنفذها القوات الأوكرانية على الأهداف المدنية، تقوم القوات الروسية بشكل منتظم بضرب مواقع تجمعات القوات والمعدات والمرتزقة، بالإضافة إلى البنية التحتية الأوكرانية، بما في ذلك منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات.

من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا أن الجيش الروسي لا يستهدف المنازل السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.
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