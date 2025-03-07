Advertisement

عربي-دولي

ترامب يلمّح لتمديد جديد.. مصير "تيك توك" لا يزال معلقًا!

Lebanon 24
07-03-2025 | 01:02
A-
A+
Doc-P-1330178-638769316319644973.png
Doc-P-1330178-638769316319644973.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "على الأرجح" سيمدد الموعد النهائي لبيع تطبيق "تيك توك" إذا لم يتم التوصل إلى صفقة.

وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا في كانون الثاني الماضي يقضي بتمديد الموعد النهائي لشركة "تيك توك" إلى أول أبريل المقبل لقطع علاقاتها مع شركتها الأم "بايت دانس" ومقرها الصين، أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة.
Advertisement

وردا على سؤال أمس الخميس حول التمديد المحتمل، قال ترامب إنه ليس هناك حاجة إلى تمديد في الوقت الحالي لأنه لا يزال هناك شهر قبل الموعد النهائي.

وقال: "لكن إذا كنت بحاجة إلى التمديد، فمن المحتمل أن أقوم بالتمديد.. لدينا الكثير من الاهتمام بتيك توك".(ارم)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:51 | 2025-03-07
02:41 | 2025-03-07
02:07 | 2025-03-07
02:04 | 2025-03-07
01:57 | 2025-03-07
01:51 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24