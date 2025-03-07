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عربي-دولي

ترامب يخطط لزيارة السعودية بعدما وافقت على استثمار تريليون دولار

Lebanon 24
07-03-2025 | 01:13
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يخطط لزيارة السعودية، مشيرا إلى صفقة لاستثمارات كبرى من المملكة في الولايات المتحدة قيمتها تريليون دولار.

وعندما سئل ترامب عما إذا كان سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السعودية، أكد نيته زيارة المملكة، مشيرا إلى أن الدوافع التجارية هي الرئيسية.
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وقال ترامب للصحفيين: "أنا ذاهب إلى السعودية"، دون ذكر تاريخ محدد.

وأضاف: "قلت إنني سأذهب إذا دفعت تريليون دولار، تريليون دولار للشركات الأميركية، موزعة على مدى أربع سنوات"، في إشارة إلى مدة رئاسته.

وتابع: "وافقوا على ذلك، لذلك سأذهب إلى هناك".

وكانت السعودية الوجهة الخارجية الأولى لترامب بعد توليه منصبه في عام 2017، ولم يسافر بعد إلى الخارج منذ عودته إلى البيت الأبيض.
 
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