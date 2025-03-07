Advertisement

عربي-دولي

بعد ليلة دامية.. الأمن السوري يسيطر على مدينتي اللاذقية وطرطوس

Lebanon 24
07-03-2025 | 01:42
A-
A+
Doc-P-1330191-638769339249115983.png
Doc-P-1330191-638769339249115983.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع السورية دخولها مدينتي اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري بعد ليلة من الاشتباكات بين قوات الأمن والجيش من جهة ومجموعات مسلحة تصفها الإدارة الحالية بـ"فلول النظام" المخلوع. 

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن قوات وزارة الدفاع دخلت إلى مركز المدينتين الساحليتين لضبط الأمن وإعادة الاستقرار إليهما. 
Advertisement

وطيلة ساعات الليل اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين بدأت في مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية وامتدت إلى الكثير من قرى وبلدات ومدن الساحل السوري. 

وأعلن الأمن العام في وقت سابق الجمعة بدء عملية تمشيط واسعة في مدن وقرى وبلدات وجبال الساحل وفرض حظر تجوال في مركزي المدينتين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:51 | 2025-03-07
02:41 | 2025-03-07
02:07 | 2025-03-07
02:04 | 2025-03-07
01:57 | 2025-03-07
01:51 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24