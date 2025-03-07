بعد ليلة دامية.. الأمن السوري يسيطر على مدينتي اللاذقية وطرطوس

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أعلنت وزارة الدفاع السورية دخولها مدينتي اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري بعد ليلة من الاشتباكات بين قوات الأمن والجيش من جهة ومجموعات مسلحة تصفها الإدارة الحالية بـ"فلول النظام" المخلوع.وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن قوات وزارة الدفاع دخلت إلى مركز المدينتين الساحليتين لضبط الأمن وإعادة الاستقرار إليهما.وطيلة ساعات الليل اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين بدأت في مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية وامتدت إلى الكثير من قرى وبلدات ومدن الساحل السوري.وأعلن الأمن العام في وقت سابق الجمعة بدء عملية تمشيط واسعة في مدن وقرى وبلدات وجبال الساحل وفرض حظر تجوال في مركزي المدينتين.