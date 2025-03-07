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عربي-دولي
صراع دموي بين عصابات المخدرات يهز الإكوادور ويسفر عن 22 قتيلاً
Lebanon 24
07-03-2025
|
02:04
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ارتفعت حصيلة القتلى جراء اشتباك عنيف وقع أمس الخميس بين تجار مخدرات من عصابات متنافسة في ميناء غواياكيل جنوب غرب الإكوادور إلى 22 شخصا على الأقل.
وقالت الشرطة المحلية التي كانت قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 12 شخصا على الأقل "إن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون بطلقات نارية. ونقل الضحايا المصابون إلى مراكز صحية مختلفة لتلقي العلاج".
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وأوضح مصدر في الشرطة أن الاشتباك نشب بين فصيلين متنافسين من جماعة لوس تيغيرونيس لتهريب المخدرات، إحدى أقوى الجماعات في البلاد.
وتعد هذه الفصائل من بين نحو 20 منظمة مرتبطة بكارتلات دولية كانت تسبب الفوضى في الدولة التي كانت تتمتع بسلام في السابق، ويبلغ عدد سكانها نحو 18 مليون نسمة.
وتصف حكومة دانييل نوبوا هذه المنظمات الإجرامية بأنها "إرهابية"، وهي في تطور مستمر.
وبسبب موقعها بين كولومبيا وبيرو، أكبر دولتين منتجتين للكوكايين في العالم، وموانئها الاستراتيجية على المحيط الهادئ، أصبحت الإكوادور مسرحا لمواجهات عنيفة مرتبطة بتجارة المخدرات.
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