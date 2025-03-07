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عربي-دولي

خلال اتصال هاتفي.. وزير الخارجية المصري يبلغ ويتكوف بضرورة تنفيذ اتفاق غزة

Lebanon 24
07-03-2025 | 02:07
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بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، أمس الخميس، إن الاتصال ركز على ما تحظى به الخطة من إجماع عربي كامل، على النحو الذي عكسته القمة العربية التي استضافتها القاهرة الثلاثاء.
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وأكد عبد العاطي على "تطلع مصر لمواصلة التفاعل الإيجابي والبناء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته، لاستعراض الخطة ومزاياها بشكل متكامل".
كما شدد وزير الخارجية المصري على "ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من جميع أطرافه، وسماح إسرائيل بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتمهيد الطريق لبدء التعافي وإعادة الإعمار وإنهاء الحرب".

وقالت الخارجية المصرية أن ويتكوف أكد على اطلاعه على الخطة العربية، مؤكدا أنها "تتضمن عناصر جاذبة وتعكس نوايا طيبة".

وأبدى المبعوث الأميركي ترحيبه بالتعرف على مزيد من التفاصيل بشأن الخطة خلال الفترة المقبلة.

كما تناول الاتصال "خصوصية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وما تحققه من مصالح متبادلة في المجالات المختلفة، والسعي المشترك لتحقيق السلام والأمن المشترك بالشرق الأوسط"، وفق بيان الوزارة.(سكاي نيوز)

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