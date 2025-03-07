"حماس تهاجمكم الآن".. زامير يفاجئ جنوده بتدريب ميداني في غزة

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أفاد موقع "واينت" الجمعة، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، لم يكتف بزيارة غزة في يومه الأول بمنصبه، بل إنه فاجأ جنوده لدى وصوله بتمرين ميداني يحاكي هجوما لحماس.وقال الموقع إن زامير، لم يكن ينوي أن يكتفي بالتحية العسكرية والاطلاع على التوجيهات. فبعد دخوله المنطقة العازلة لزيارة إحدى البؤر الاستيطانية القريبة من بيت حانون، أبلغ قائد السرية عن تمرين مفاجئ. وقال له زامير "لقد تعرضت الآن لهجوم من قبل حماس، فاذهب وتصرف".ونقل "واينت" عن ضباط كانوا حاضرين هناك إن اللواء المنتهية ولايته في القيادة الجنوبية يارون فينكلمان، اندهش من طلب زامير.وبعد أن أعلن زامير عن "الهجوم الافتراضي على الموقع"، عرض سيناريو مشابها لما حدث في السابع من أكتوبر، ثم تنقل بين المواقع وطرح على الجنود أسئلة أساسية حول الوضع والتهديدات.وعندما انتهى التدريب، قال زامير لقائد سرية من كتيبة نيتسح يهودا إن "مثل هذا الهجوم سوف يحدث. والمسألة ليست "إذا" بل "متى"، ويجب أن تكون مستعدا".وأفاد "واينت" أنه "يبدو أن زامير كان يعلم أن تحركاته وكلماته الأولى في منصبه سوف تستقبل باعتبارها رسالة تأسيسية، وقد اختار على الفور استهداف الجانب الضعيف للغاية في جيش الدفاع الإسرائيلي".وقال الموقع إنه "لا ينبغي لأحد أن يفاجئ باختيار زامير لبدء يومه الأول في منصبه رئيسا للأركان بزيارة قطاع غزة، فمن الطبيعي أن يبدأ ولايته في الساحة التي فشل فيها سلفه هيرتسي هاليفي، إلى حد الوصول إلى حرب استمرت عاما ونصف دون قرار، مع وقف إطلاق نار هش".