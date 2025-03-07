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غروسي: تصريح ماكرون بشأن الأسلحة النووية "تشويش على المعايير"

Lebanon 24
07-03-2025 | 03:45
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وصف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الأسلحة النووية بأنه "تشويش على المعايير".

جاء ذلك وفقا لتصريحات غروسي لوكالة "بلومبرغ"، حيث تابع: "قبل بضع سنوات، كان من المحرم الحديث عن الأسلحة النووية بالأساس. ولكن الآن تجري مثل هذه المحادثات في بعض البلدان، وهو تآكل مستمر للمعايير".
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وكان ماكرون قد ألقى كلمة أمام مواطنيه وقال إن روسيا أصبحت "تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا"، ووعد بمواصلة زيادة الميزانية العسكرية، واقترح فتح نقاش حول استخدام الأسلحة النووية الفرنسية دفاعا عن الاتحاد الأوروبي بأكمله. ووصف الكرملين هذا التصريح بأنه مثير للجدل للغاية. 

وعلاوة على ذلك، ووفقا لمتحدث الكرملين دميتري بيسكوف، فإن كلمات ماكرون تتضمن عددا من الأخطاء، من بينها، على وجه الخصوص، أنه لم يقل شيئا عن كيفية اقتراب البنية التحتية العسكرية لحلف "الناتو" من الحدود الروسية، وعن مخاوف موسكو المشروعة بهذا الصدد.
 
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