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حافلة تقل 45 راكباً تسقط من منحدر في البرازيل

Lebanon 24
07-03-2025 | 03:57
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سقطت حافلة تقل 45 راكبا في واد بالبرازيل، مما أسفر عن مقتل مراهق وإصابة 25 شخصا.

ووفقا لقناة "سي إن إن البرازيل"، وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، حيث كانت الحافلة في طريقها من ريو دي جانيرو إلى ساو باولو عندما سقطت من منحدر.
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ونقلت القناة عن رجال الإطفاء والشرطة المحلية قولهم: "نتيجة للحادث الذي وقع للحافلة، أصيب 25 شخصا في بلدية بيندامونيانغابا، بالقرب من ساو باولو".

وأفادت سلطات إنفاذ القانون في ساو باولو بأن مراهقا يبلغ من العمر 13 عاما توفي في المستشفى. وأشارت "سي إن إن البرازيل" إلى أن الحادث ربما حدث بسبب انحراف إحدى عجلات الحافلة عن الطريق أثناء مناورة قام بها السائق، مما أدى إلى فقدان الحافلة لتوازنها وسقوطها في الوادي.
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