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عربي-دولي

أميركا تبحث عن مطلوب خطيرٍ... والمكافأة 10 ملايين دولار

Lebanon 24
07-03-2025 | 05:08
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أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال متزلج أولمبي سابق تحوّل إلى زعيم مخدرات دولي.

وذكرت الشرطة في لوس أنجلوس، أن رايان ويدنغ، المعروف أيضا باسم "إل جيف" و"جيانت" و"العدو العام"، مطلوب لدوره في عملية تهريب مخدرات عبر الحدود بقيمة مليار دولار، كما أنه متورط في عدة جرائم قتل مرتبطة بشبكته مترامية الأطراف.
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وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، فإن ويدنغ أحد أكثر 10 هاربين مطلوبين في الولايات المتحدة، ويعتقد مسؤولون أنه ربما يختبئ في المكسيك تحت حماية عصابة مخدرات كبرى.

وقال آلان هاملتون نائب رئيس شرطة لوس أنجلوس للصحفيين: "يجب أن توضح الزيادة في المكافأة أنه لا يوجد مكان آمن لويدنغ للاختباء". (سكاي نيوز)
 
 
 

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