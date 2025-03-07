إستقالة المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري استفال من منصبه.

وسبب الاستقالة، بحسب الإذاعة الإسرائيلية، يعود لرفض رئيس الأركان الجديد إيال زمير ترقيته.