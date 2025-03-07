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إستقالة المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
07-03-2025 | 05:13
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أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري استفال من منصبه.
 
وسبب الاستقالة، بحسب الإذاعة الإسرائيلية، يعود لرفض رئيس الأركان الجديد إيال زمير ترقيته. 
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هغاري

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