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عربي-دولي
إستقالة المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
07-03-2025
|
05:13
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أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري استفال من منصبه.
وسبب الاستقالة، بحسب الإذاعة الإسرائيلية، يعود لرفض رئيس الأركان الجديد إيال زمير ترقيته.
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Lebanon 24
هغاري
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