هذه دلالات مفاوضات أميركا - حماس.. تفاصيل بارزة

نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً تحت عنوان: "ما دلالات المفاوضات المباشرة بين أميركا وحماس؟"، وجاء فيه:

بعد أن كشف البيت الأبيض عن أن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مباشرة لأول مرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تلوح في الأفق جملة تساؤلات عن مسار هذه المفاوضات ومدى جدواها، بعد أن تعثرت مرارا وهي بيد الوسطاء، وذلك مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.

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وباتت غزة في وضع حرج مع انتهاء المرحلة الأولى، حيث أغلقت إسرائيل مجددا جميع المعابر المؤدية إلى القطاع لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع أداة ضغط على حماس لإجبارها على قبول بإملاءاتها.



ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -مدعوما بضوء أخضر أميركي- تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، من دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.



في المقابل، تؤكد حماس وجوب بدء مفاوضات المرحلة الثانية التي تشمل وضع حد للحرب والانسحاب الشامل لجيش الاحتلال من غزة، تمهيدا للمرحلة الثالثة وأساسها إعادة إعمار القطاع المدمّر.



وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أجاب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ومدير مؤسسة فيميد للإعلام الفلسطينية إبراهيم المدهون عن بعض التساؤلات بشأن مسار هذه المفاوضات.





أميركا تفاوض حماس.. ما وراء ذلك؟

لم يكن مفاجئاً أن تستجيب حركة حماس لأي حوار مع الولايات المتحدة، فهي لا تمانع الحديث مع أي دولة في العالم باستثناء الاحتلال الإسرائيلي، بل ترى في فتح قنوات مع واشنطن خطوة مهمة لفهم مواقفها والتأثير على قراراتها.



لكن الجديد هذه المرة أن الحوار لم يأتِ عبر قنوات خلفية أو شخصيات غير رسمية، بل جرى بشكل مباشر بين مسؤول في الإدارة الأميركية وحماس، في سابقة تحمل دلالات إستراتيجية عميقة.



الحوار الذي كُشف عنه يجري بين آدم بولر مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقيادات في حركة حماس، ويتمحور بشكل أساسي حول الأسير الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكساندر المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية.



لكن هذا الحوار يتجاوز كونه مفاوضات إنسانية بحتة، فهو يأتي بعد فشل إسرائيل والولايات المتحدة في تحقيق أهدافهما في الحرب على غزة، ويعكس تحولا تكتيكيا في طريقة تعامل واشنطن مع الصراع.



وفي رأي المحلل والكاتب السياسي الفلسطيني أحمد الحيلة في منشور على منصة إكس، فإن الاتصالات واللقاءات بين آدم بولر مبعوث الرئيس ترامب لشؤون الأسرى وحركة حماس في الدوحة بالتوازي مع مفاوضات وقف إطلاق النار والنقاش تعني ما يلي:



- اعتراف واشنطن واقعيا بالحركة كجزء مهم من المشهد الفلسطيني، ولا يمكن تجاوزها بعد فشل القضاء عليها عسكريا.

- تراجع ثقة ترامب بنتنياهو الذي يقدم حساباته الشخصية على حساب مصالح الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، حسب قناعة رأي عام إسرائيلي واسع، فنتنياهو يسعى لتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار، مما يعني تعليق إطلاق سراح الأسرى، واستمرار التوتر تحت عنوان الحرب.

- هناك مصلحة لواشنطن بوقف الحرب لاستثمار علاقاتها سياسيا (التطبيع) واقتصاديا مع الدول العربية، وهذا يحتاج إلى هدوء في المنطقة.

- تهديد ترامب ونتنياهو لغزة بالجحيم والحرب الفتاكة ما زال أداة ضغط تفاوضية، والباب ما زال مشرعا لمزيد من المفاوضات.

لماذا تفاوض واشنطن حماس الآن؟

ظلت الإدارات الأميركية المتعاقبة على مدار سنوات تضع شروطا تعجيزية أمام أي حوار مع حماس، أبرزها الاعتراف بإسرائيل، ونزع السلاح، والالتزام بالاتفاقات السابقة مع الاحتلال. لكن اليوم، ومع استمرار المعارك في غزة وفشل الاحتلال في تحقيق أي انتصار سياسي أو عسكري، باتت واشنطن أمام واقع جديد: حماس لم تُهزم، ولم تُستأصل، ولا يمكن تجاهلها بعد الآن.



الحوار المباشر هو اعتراف أميركي غير معلن بأن حركة حماس باتت رقما ثابتا في المعادلة السياسية، ولا يمكن تجاوزها في أي عملية سياسية.



كذلك، فإنّ إسرائيل نفسها اضطرت في السابق للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع حماس، سواء خلال مفاوضات إطلاق سراح جلعاد شاليط، أو مفاوضات وقف إطلاق النار المتكررة عبر وسطاء إقليميين، أو صفقة تبادل الأسرى التي وقعت في الدوحة برعاية قطرية مصرية، والتي أدت إلى إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل أسرى إسرائيليين.



ما انعكاسات الحوار على معادلة الصراع؟

لا شك أن مجرد انعقاد هذه المفاوضات يمثل ضربة قاسية لنتنياهو وحكومته، إذ يُظهر مدى ضعف إسرائيل وعجزها عن فرض إرادتها بالقوة، رغم استخدامها كافة الأساليب الوحشية في حربها على غزة.



وكشفت مصادر إسرائيلية عن غضب نتنياهو من هذه المحادثات، ومحاولاته المتكررة للضغط على إدارة ترامب لوقفها، لكنه لم ينجح. بل إن هذا التطور أظهر إسرائيل بحجمها الحقيقي، مجرد تابع للسياسة الأميركية، وليس كما تحاول تصوير نفسها كقوة مستقلة.



ما الذي يجب أن تطالب به حماس؟

حماس أمام فرصة حقيقية لا ينبغي تفويتها، إذ يمكنها البناء على هذا الحوار وتحويله من مجرد مفاوضات حول أسير أميركي إلى نقاش سياسي أوسع.



ومن أبرز المطالب التي يمكن أن تطرحها الحركة:



- رفع اسم حماس من قائمة "الإرهاب" الأميركية.

الاعتراف بحماس كجزء من الحل السياسي في المنطقة.

- ضمان دور حماس في أي معادلة سياسية فلسطينية مستقبلية، بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية.

- التفاوض على تهدئة طويلة الأمد بشروط تحقق للشعب الفلسطيني حقوقه، دون المساس بالمقاومة.

هل هذه بداية تحول أميركي؟

إدراك الولايات المتحدة بأن حماس جزء من الحل وليس المشكلة قد يكون مقدمة لتحولات أوسع في السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية. وإذا استطاعت حماس إدارة هذا الحوار بحكمة، فقد تجد نفسها أمام نافذة سياسية جديدة تتيح لها تعزيز شرعيتها الدولية، وتخفيف الضغوط على حلفائها، وربما حتى فرض واقع جديد يغير قواعد اللعبة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وتدرك إسرائيل جيدا خطورة هذا المسار، ولذلك من المتوقع أن تسعى بكل الطرق لإفشاله. كما أن بعض القوى الإقليمية قد لا ترحب بانفتاح أميركي على حماس، ومن المرجح أن نشهد خلال الأيام المقبلة حملات إعلامية إسرائيلية وتسريبات مضللة، وربما حتى تحركات سياسية تهدف إلى عرقلة الحوار. (الجزيرة نت)