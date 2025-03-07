مارينا "اختفت"... وهذه تفاصيل ما حدث

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أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا حول اختفاء فتاة قبطية تدعى مارينا خلف في محافظة سوهاج بعد شائعات عن اختطافها.ونفى مصدر أمني وفقا لبيان الداخلية ما تم تداوله على إحدى الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض إحدى الفتيات للاختطاف.وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ للأجهزة الأمنية من والد الفتاة بتغيب إبنته عن المنزل دون اتهام أحد بالتسبب في غيابها.وتبيّن قيام الفتاة بمغادرة منزلها نتيجة خلافات أسرية وإقامتها لدى أحد معارفها في محافظة أسوان وعودتها لمنزلها في اليوم التالي. (روسيا اليوم)